Zuletzt hatten die Anleger erleichtert darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im Juli nicht weiter gestiegen ist.Paris / London - In einem unverändert günstigen Umfeld für Aktien hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag weiter zugelegt. Der Leitindex der Eurozone rückte bis zum späten Vormittag um 0,24 Prozent auf 4216,44 Punkte vor und steuert damit auf seinen neunten Gewinntag in Folge zu. Zuletzt hatten die Anleger erleichtert darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten...

Den vollständigen Artikel lesen ...