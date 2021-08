Jährlicher PPI-Anstieg in den USA im Juli stärker als erwartet - US Dollar Index hält sich mit leichten Tagesgewinnen unter 93,00 - Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage stieg im Juli auf Jahresbasis auf 7,8 % gegenüber 7,3 % im Juni, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums hervorgeht. Dieser Wert ...

