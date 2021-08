USD/JPY bleibt unterhalb von 110,50 gedeckelt. Die Ökonomen von Westpac sehen jedoch immer noch einen Vorstoß in Richtung 111,70/ 112,20, doch müssen weitere positive Nachrichten, z.B. die Genehmigung von Infrastrukturplänen, folgen, was sich bis zum Herbst hinziehen dürfte. USD/JPY verharrt in der Spanne 109,25-110,50 "Wir bleiben bei unserer Ansicht, ...

