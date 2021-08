Der USD/CHF sucht weiterhin nach einer Richtung - Die jährlichen PPI-Daten in den USA fielen im Juli höher aus als erwartet - Der US-Dollar-Index bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne unterhalb von 93,00 auf und ab - Nach dem starken Anstieg zu Beginn der Woche verzeichnete der USD/CHF am Mittwoch Verluste und scheint am Donnerstag in eine ...

