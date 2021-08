Berlin - Die Krankenhäuser in Deutschland verzeichnen einen Anstieg von Corona-Patienten, die sich mit der Delta-Variante infiziert haben. "Die Neuaufnahmen auf Intensivstationen und auch die Hospitalisierungen insgesamt sind auf die Delta-Variante zurückzuführen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).



Allerdings bewegen sich die Zahlen nach Gaß' Worten derzeit auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den vorangegangenen Corona-Wellen. Bisher sei zudem "nicht feststellbar, dass die Delta-Variante zu schwereren Krankheitsverläufen führt, weder insgesamt noch bei bestimmten Altersgruppen", sagte Gaß. Auch sei in Altersgruppen, die besonders hohe Impfraten aufwiesen, "die Hospitalisierung deutlich zurückgegangen". Laut dem Zentralregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) befanden sich bis Donnerstagnachmittag bundesweit 470 Covid-19-Fälle in klinischer Behandlung, 232 von ihnen wurden invasiv beatmet.



Im vergangenen Frühjahr mussten dagegen zeitweise mehrere Tausend Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Der Intensivmediziner und DIVI-Präsident Gernot Marx warnte jedoch davor, die derzeitige Lage zu unterschätzen. Im Moment seien zwar nur drei Prozent der Betten mit Covid-Patienten belegt. "Doch wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen", sagte Marx den Funke-Zeitungen.



Derzeit sei wieder ein leichter Anstieg der Corona-Fälle auf den Intensivstationen zu beobachten. Die Quote werde in den kommenden Wochen bei weiter steigenden Infektionszahlen vermutlich größer werden. Vor allem der vergleichsweise frühe Anstieg bei den stationären Corona-Behandlungen bereitet Marx Sorge. "Im Vergleich zum letzten Jahr steigt die Kurve in den Kliniken jetzt bereits seit Anfang August wieder an. Das ist mindestens einen Monat früher", betonte Marx.



Dank der Impfungen sei aber davon auszugehen, dass steigende Inzidenzen nicht auch gleichermaßen zu einer stärkeren Belastung der Kliniken führe.

