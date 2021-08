Im Dezember hatte Lehmann entschieden, bei der UBS per Ende Januar von seinen Funktionen zurückzutreten und die Bank am 31. Juli 2021 zu verlassen.Zürich - Axel Lehmann, bis Januar 2021 Chef der UBS Schweiz, soll in den Verwaltungsrat der Credit Suisse gewählt werden. Dafür beruft die CS für den 1. Oktober eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Gemäss einer Mitteilung vom Freitag beantragt der Verwaltungsrat dann die Wahl von Lehmann sowie Juan Colombas als neue nicht exekutive Mitglieder des Gremiums.

