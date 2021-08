Experten führen den jüngsten Schub insbesondere auf die nachlassende Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA zurück.Frankfurt - Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals über die Marke von 16'000 Punkten gesprungen. Nach anfangs noch zögerlichem Start reichte der Schwung am Vormittag bis auf gut 16 009 Punkte, zuletzt stand der Leitindex mit 0,42 Prozent im Plus. Drei Handelstage in Folge hat er nun schon Bestmarken gesetzt. Experten führen den jüngsten Schub insbesondere auf die nachlassende Sorge vor...

