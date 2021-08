Der Schritt erfolgt nach den Debakeln mit dem Hedgefonds Archegos und der Greensill-Pleite.Zürich - Wechsel am Paradeplatz: Die Credit Suisse holt sich den Ex-UBS-Topmanager Axel Lehmann in den Verwaltungsrat und macht ihn zum Vorsitzenden des Risiko-Komitees. Der Schritt erfolgt nach den Debakeln mit dem Hedgefonds Archegos und der Greensill-Pleite. Für die Wahl hat die CS eine ausserordentliche Generalversammlung am 1. Oktober einberufen, wie die Grossbank am Freitag mitteilte.

