München - Bergsteiger Reinhold Messner fordert im Kampf gegen den Klimawandel zur Mäßigkeit auf. "Wir sollten den Verzicht als positiven Wert entdecken, das könnte die Lage der Welt verbessern", schreibt Messner in einem Gastbeitrag für den "Spiegel".



Messner reagiert damit auf den neuen Weltklimabericht der UNO, der vor Wetterextremen warnt, wie die Menschheit sie noch nie erlebt hat. "Der Klimawandel wird im Flachland produziert", so Messner, "aber seine Folgen schlagen sich besonders stark in den Bergen nieder." Seine Hoffnung setzt er auf Wissenschaft und Technologie: "Die Politik kann nur dann zu Lösungen beitragen, wenn sie sich nicht vom Populismus verführen lässt."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de