GBP/JPY befindet sich unterhalb einer bärischen Marktstruktur - Die Bären peilen für die verbleibenden Sitzungen der Woche niedrigere Stundentiefs an - Das Pfund Sterling wurde über Nacht zerschlagen, als die Märkte in den Dollar wechselten, und das bärische Temperament hält bis zur Eröffnung in Tokio für die letzten Sitzungen der Woche an. Die ...

