Der Tennis- und Hockeyclub Münster hat im Zuge der Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit 500 Kilowatt installiert. Er nutzt den Solarstrom selbst und verkauft den Überschuss direkt per Stromvertrag an Kunden.Ein Sportclub wird zum Ökostromversorger: So in etwa könnte man die Geschichte des Tennis- und Hockeyclubs Münster e.V. (THC Münster) beschreiben. Im Zuge einer Dachsanierung installierte der Verein eine 500 Kilowatt Photovoltaik-Anlage auf seiner Tennishalle. Den dort erzeugten Solarstrom nutzt er selbst, doch er kann auch noch etwa 375 Kunden zusätzlich beliefern, da der jährliche Ertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...