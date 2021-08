Der EUR/USD setzt seine tägliche Erholung in der amerikanischen Sitzung fort - Der US Dollar Index fällt vor den Daten zum Verbrauchervertrauen - Sinkende Renditen für US-Staatsanleihen scheinen den USD zu belasten - Nachdem sich der EUR/USD in der ersten Tageshälfte in einer engen Handelsspanne unterhalb von 1,1750 bewegt hatte, legte er im frühen ...

