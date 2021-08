Der NZD/USD bewegt sich am Freitag seitwärts um 0,7000 - Der US Dollar Index fällt vor der amerikanischen Sitzung in Richtung 92,80 - Die Daten zum UoM-Verbraucherstimmungsindex aus den USA werden für neue Impulse sorgen - Nachdem der NZD/USD am Donnerstag mehr als 40 Punkte verloren hatte, dürfte er am Freitag in eine Konsolidierungsphase eingetreten ...

