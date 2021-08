Der GBP/USD setzt seine tägliche Erholung während der amerikanischen Handelszeit fort - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im August deutlich abgeschwächt - Der US Dollar Index fällt nach enttäuschenden Stimmungsdaten in Richtung 92,50 - Nach einer Konsolidierungsphase um die Marke von 1,3800 während des europäischen Handels am Freitag ...

