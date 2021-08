Der USD/CAD sucht am Freitag nach einer klaren Richtung - Der US Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 92,80 - Das WTI Öl wird im frühen amerikanischen Handel in einer engen Spanne um $ 69 gehandelt - Trotz des mäßigen Verkaufsdrucks, der den Greenback im frühen amerikanischen Handel am Freitag umgab, schwankt der USD/CAD weiterhin in ...

