Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag weiter leicht zugelegt und die Rekordjagd der vergangenen Tage fortgesetzt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag weiter leicht zugelegt und die Rekordjagd der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Leitindex SMI rückte - von den Index-Schwergewichten getragen - am Morgen bei 12'479 Punkten auf ein neues Allzeithoch vor, geriet danach aber etwas ins Stocken. Nach schwachen Daten zum Konsumentenvertrauen in den USA wollten sich viele Anleger vor dem Wochenende nicht...

