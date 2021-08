In einem weiterhin freundlichen Umfeld haben sich Europas wichtigste Börsen mit moderaten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet.Paris / London - In einem weiterhin freundlichen Umfeld haben sich Europas wichtigste Börsen mit moderaten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der EuroStoxx 50 legte am Freitag den zehnten Handelstag in Folge zu und ging 0,08 Prozent höher bei 4229,70 Punkten aus dem Handel. Am Mittwoch hatte der Leitindex der Eurozone erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten überwunden.

