Die Ölpreise haben sich in dieser Woche etwas erholt. Dies könnte dazu beigetragen haben, den CAD vor einer weiteren Aufwertung des USD zu schützen. In der nächsten Woche könnte das Währungspaar USD/CAD nach Ansicht der Ökonomen der ING unter die Marke von 1,25 fallen. Die Inflation dürfte für die BoC keine entscheidende Rolle spielen "In der kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...