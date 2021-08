Vor einem Vierteljahrhundert begann das Zeitalter der Smartphones. Mit dem, was man heute gewohnt ist, waren die ersten Modelle allerdings nicht zu vergleichen.Vor einem Vierteljahrhundert begann das Zeitalter der Smartphones. Mit dem, was man heute gewohnt ist, waren die ersten Modelle allerdings nicht zu vergleichen. »Das Büro in der Westentasche« versprach Nokia vor 25 Jahren zum Marktstart eines Handys, das als Urahn heutiger Smartphones durchgehen kann. Nimmt man den Spruch wörtlich, sollte es lieber eine sehr voluminöse Westentasche sein...

