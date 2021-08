Berlin - Nach dem Erdbeben in Haiti mit zahlreichen Toten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem amtierenden haitianischen Premierminister Ariel Henry kondoliert. "Mit großer Betroffenheit habe ich von dem schweren Erdbeben in der Republik Haiti erfahren", schreibt Merkel am Sonntag.



Sie wolle den Bürgern des Karibikstaates ihr tief empfundenes Beileid aussprechen. "Mein besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und all jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben." Den Verletzten wünsche sie eine schnelle Genesung. Bei dem starken Erdbeben am Samstag waren laut aktuellen Angaben mindestens 304 Menschen ums Leben gekommen.



Mehr als 1.800 Personen wurden zudem verletzt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigen könnte.

