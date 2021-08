Die Analysten der DZ Bank haben die Bewertung für die Aktien von Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 2,60 Euro belassen. Bei dem Reisekonzern habe sich zwar die Gesamtsituation wegen deutlich steigender Buchungen gegenüber dem Vorjahr etwas entspannt, so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Gewissen Anlass zur Sorge bereiteten aber die negative Eigenkapitalquote und die Nettoverschuldung. Nach Einschätzung der Banker dürfte ...

