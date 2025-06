DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Softbank sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Positive US-Vorgaben und die Spekulation auf günstige Handelsvereinbarungen mit den USA vor Ende der von Präsident Trump gesetzten Frist am 9. Juli sorgen am Montag an den Börsen in Ostasien für steigende Kurse. US-Handelsminister Lutnick sowie Finanzminister Bessent hatten angekündigt, die USA stünden davor, zahlreiche Handelsabkommen abzuschließen. Zuvor hatte in der Vorwoche die Meldung für Zuversicht gesorgt, wonach die USA und China eine Vereinbarung gefunden haben.

Neue Wirtschaftsdaten aus China sind unterdessen nah an den Erwartungen ausgefallen und bewegen kaum. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verharrte im Juni wie erwartet im Schrumpfung anzeigenden Bereich, verbesserte sich aber zumindest gegenüber dem Vormonat leicht, Der Index des Dienstleistungsgewerbes übertraf die Erwartung leicht, er liegt weiter knapp über der Schwelle, die Wachstum signalisiert.

Der Nikkei-225-Index in Japan steigt um 1,5 Prozent auf 40.745 Punkte und notiert auf einem Einjahreshoch. In Japan ist die Industrieproduktion im Mai wider Erwarten nur leicht gestiegen. Die Daten gelten aber als notorisch volatil und belasten nicht. In Seoul geht es für den Kospi um 0,8 Prozent nach oben. Auch dort belasten eher enttäuschende Daten zur Industrieproduktion nicht. Im Handel werden die mauen Daten mit den Folgen der Handelsstreitigkeiten erklärt. In Sydney gewinnt der S&P/ASX-200 gut ein halbes Prozent. Dort ist der 30. Juni der letzte Tag des Fiskaljahres. Die chinesischen Börsen hinken hinterher. In Shanghai geht es ganz leicht nach oben, in Hongkong für den HSI um 0,4 Prozent nach unten, wobei Immobilienaktien zu den Tagesverlierern gehören.

Bei den Einzelwerten sind in Tokio Technologiewerte gesucht. Advantest verbessern sich um 3,2 und Renesas um 1,7 sowie Tokyo Electron um 2,4 Prozent. Softbank machen sogar einen Satz um über 5 Prozent. Softbank-Gründer Masayoshi Son will sein Unternehmen innerhalb der nächsten zehn Jahre zum Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Superintelligenz machen - einer hypothetischen Form der KI, die intelligenter ist als der Mensch. "Ich setze voll auf die Welt der ASI", sagte er auf der Aktionärsversammlung.

In Sydney verteuern sich Mineral Resources um 3,2 Prozent. Das Unternehmen hat den Verkauf seines Eisenerzgeschäfts abgeschlossen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.567,00 +0,6% +4,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.745,21 +1,5% +0,6% 08:30 Kospi (Seoul) 3.079,90 +0,8% +28,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.455,97 +0,2% +2,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.182,95 -0,4% +20,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:35 % YTD EUR/USD 1,1724 -0,1 1,1731 1,1713 +13,1% EUR/JPY 168,85 -0,4 169,50 169,24 +4,0% EUR/GBP 0,8542 -0,1 0,8550 0,8526 +3,2% GBP/USD 1,3726 0,0 1,3722 1,3738 +9,6% USD/JPY 144,02 -0,3 144,49 144,49 -8,0% USD/KRW 1.364,58 0,7 1.364,58 1.357,36 -7,5% USD/CNY 7,1696 0,2 7,1696 7,1561 -0,5% USD/CNH 7,1621 -0,1 7,1691 7,1674 -2,2% USD/HKD 7,8498 0,0 7,8497 7,8498 +1,0% AUD/USD 0,6539 0,0 0,6538 0,6553 +5,5% NZD/USD 0,6071 0,2 0,6058 0,6071 +8,2% BTC/USD 108.410,65 0,8 107.565,35 107.300,30 +13,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,19 65,52 -0,5% -0,33 -9,6% Brent/ICE 67,65 67,77 -0,2% -0,12 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.280,13 3.274,29 +0,2% +5,85 +24,8% Silber 30,84 30,67 +0,6% +0,17 +10,1% Platin 1.167,28 1.142,44 +2,2% +24,84 +30,6% Kupfer 5,05 5,07 -0,4% -0,02 +23,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

