- BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 325 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 15050 (12285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 460 (510) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1533 (1150) PENCE - JEFFERIES RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 400 (275) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 618 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES PROVIDENT FINANCIAL TO 'HOLD' ('REDUCE') - PT 324 (200) PENCE



