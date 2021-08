Delta-Variante, Lockdown-Befürchtungen, steigende Inflationsraten - all das hat den DAX am Freitag nicht davon abgehalten, zum ersten Mal in seiner 33-jährigen Geschichte über 16.000 Punkte zu steigen. Am Montag sieht es allerdings nicht nach einer Fortsetzung der Rally aus, auch wegen China. 16. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach der Rekordjagd vergangene Woche rechnen Analysten mit einem schwächeren Wochenstart. Wirtschaftsdaten aus China enttäuschen heute: Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen ...

