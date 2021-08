Bis zu einer Gigawattstunde an Batteriesystemen für Nutzfahrzeuge können in dem neuen Werk in Darmstadt gefertigt werden. Der weitere Ausbau auf 2,5 Gigawattstunden auf den angrenzenden Flächen bis Ende 2022 ist bereits geplant. Bei großer Kundennachfrage sollen auch Nutzfahrzeug-Batterien bis zu fünf Gigawattstunden jährlich gefertigt werden können.Die Akasol AG hat am Montag ihre erste Gigawatt-Fertigung für Nutzfahrzeug-Batteriesysteme eröffnet. Die Fabrik in Darmstadt verfüge in der ersten Ausbaustufe über eine jährliche Produktionskapazität von einer Gigawattstunde, teilte das Unternehmen ...

