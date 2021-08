In Niedersachsen hat die Pflaumen- und Zwetschenernte begonnen. Die Obstbaubetriebe erwarten in diesem Jahr weniger, aber qualitativ hervorragende Pflaumen und Zwetschen. Jojo: 150.000 Pflaumen- und Zwetschen-Bäume stehen an der Niederelbe. Die Sorte Jojo gehört zu den Top 6 bei den Neupflanzungen. Foto © Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Sabine Langer "Die...

