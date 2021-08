Der EU-Apfelertrag ist durchschnittlich und der Birnenertrag klein, der kleinste in zehn Jahren. Diese Zahlen wurden am 5. August während der Online-Konferenz PrognosFruit bekannt gegeben. Belgien folgt diesem europäischen Trend, obwohl die Unterschiede in der Apfelproduktion bedeutender sind, berichtet Flanderns Agrarmarketingbüro (VLAM). Bildquelle: Shutterstock.com Um die...

