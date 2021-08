Nachdem der Schweizer Aktienmarkt bereits zum Wochenstart eine Verschnaufpause eingelegt hatte, geht es auch am Dienstag tendenziell abwärts.Zürich - Nachdem der Schweizer Aktienmarkt bereits zum Wochenstart eine Verschnaufpause eingelegt hatte, geht es auch am Dienstag tendenziell abwärts. Allerdings bewegt sich der Leitindex SMI im frühen Handel in einer sehr engen Spanne um den Vortagesschluss. Der Markt warte auf frische Impulse, heisst es im Handel. Diese würden vor allem von den anstehenden Konjunkturdaten aus den USA erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...