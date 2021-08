Es ist naheliegend, dass man dort in Immobilien investiert, wo es einem auch selbst hinzieht. Vielleicht lässt sich die erworbene Immobilie auch selbst bewohnen und zeitweise vermieten.Palma de Mallorca - Der Immobilienmarkt in Deutschland ist nach Ansicht vieler Experten heiss gelaufen. Obwohl die Preise stolze Höhen erreicht haben, lässt sich immer noch viel Geld mit den Mieterlösen erzielen. Immer mehr Menschen investieren ihr hart erspartes Geld in Immobilien. Wer als deutscher Staatsbürger nach interessanten Anlagemöglichkeiten sucht, wird meist in der unmittelbaren...

