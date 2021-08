Berlin - Die Zahl der täglichen Corona-Erstimpfungen in Deutschland steigt weiter. Sie legte laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag den sechsten Tag in Folge zu.



Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Impflinge auf 52,7 Millionen. Im Durchschnitt wurden in den letzten sieben Tagen täglich mehr als 85.000 Personen zum ersten Mal geimpft. Vor knapp einer Woche hatte dieser Wert nur noch knapp über 75.000 gelegen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen stieg auf 63,3 Prozent (Vortrag: 63,2 Prozent).



Bei den Zweitimpfungen liegt der Sieben-Tage-Durchschnitt bei rund 255.000 Personen. Die Quote der vollständig Geimpften stieg auf 57,5 Prozent (Vortag: 57,2).

