Mit Rechtskraft der Baubewilligung können die Bauarbeiten für das Projekt «Unity» in Menziken (AG) Ende 2021 beginnen.Zürich - Mit Rechtskraft der Baubewilligung können die Bauarbeiten für das Projekt «Unity» in Menziken (AG) Ende 2021 beginnen. Steiner leistet mit der attraktiven Wohnüberbauung, welche 6 Mehrfamilienhäuser mit 47 Eigentumswohnungen umfasst, einen Beitrag zur Förderung bezahlbaren Wohnraums. Der Startschuss für den Verkauf der Eigentumswohnungen in einem äusserst attraktiven Preissegment ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...