Per sofort übernimmt der langjährige Mitarbeiter Hans Flückiger die Geschäftsführung. Denis Müller und Davide Nardo sind neu in der Geschäftsleitung.I ttigen bei Bern - Im letzten Jahr, seit der Integration in die Firmengruppe der Spycher Group Holding AG, erlebte die Maler Pfister AG eine umfassende Umstrukturierung. Prozesse wurden angepasst sowie weitere Massnahmen getroffen, um in Zukunft noch besser auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen zu können. Frischen Wind gibt es nun auch in der Führungsetage: Mit Hans Flückiger tritt ein Mann...

