Die Wirtschaft in Deutschland atmet nach monatelangem Lockdown auf. Doch schon droht das nächste Schreckensszenario: Die globalen Lieferketten sind überlastet, es kommt zu starken Verzögerungen und Ressourcenknappheit. Viele KMU, die sich über volle Auftragsbücher freuen, können die Nachfrage kaum decken. Mittelständler sind daher gut beraten, ihre Supply Chains auf den Prüfstand zu stellen und für die Zukunft krisenfester zu machen.Von Carsten PeterDie Wirtschaftsstimmung im Mittelstand hellt sich auf, die Konjunkturampel springt wieder auf grün. Kaum ist der Corona-Schock ansetzweise verdaut, droht auch schon das nächste Problem, die wirtschaftliche Erholung auszubremsen. Zwar steigt die Nachfrage auf Konsumentenseite stetig an, doch Unternehmen kommen kaum mit dem Angebot nach. Die zwei wesentlichen Gründe dafür sind: Es herrschen Engpässe auf den Rohstoffmärkten und globale Lieferketten verzögern sich aktuell in starkem Ausmaß.So klagen derzeit 17% der mittelständischen Unternehmen, dass Störungen in den Lieferketten den wirtschaftlichen Erholungskurs ...

