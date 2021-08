Die Schocknachricht über eine dreitägige landesweite Abriegelung in Neuseeland hat den NZD an das Ende der täglichen G10-FX-Performance-Tabelle gedrückt, da der Markt die Chancen einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten durch die Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch neu bewertet. Die Volkswirte der Rabobank sehen in dem Pullback beim AUD/NZD jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...