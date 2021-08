Der NZD/USD erleidet am Dienstag starke Verluste - Der US Dollar Index klettert in der amerikanischen Sitzung über 93,00 - Die RBNZ wird ihre geldpolitischen Entscheidungen am Mittwoch bekannt geben - Der NZD/USD kam am Dienstag während des asiatischen Handels stark unter Druck und erreichte mit 0,6905 seinen schwächsten Stand seit drei Wochen. ...

