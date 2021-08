Der EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend in der amerikanischen Sitzung fort - Der US Dollar Index stieg am Dienstag über 93,00 - Der Greenback profitiert von seinem Status als sicherer Hafen, während die wichtigsten Indizes an der Wall Street fallen - Der EUR/USD weitete seine tägliche Talfahrt im frühen amerikanischen Handel aus und wurde zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...