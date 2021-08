Marktbeobachter erklärten den leichten Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserve in den USA.Singapur - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt und damit die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage vorerst beendet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 66,86 Dollar. Marktbeobachter erklärten den leichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...