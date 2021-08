Die Longevity Investors Conference bietet relevante Einblicke in das Thema, fachkundige Weiterbildung, Investitionsmöglichkeiten und ausgezeichnete Networking-Gelegenheiten.Zug - Die Longevity Investors Conference richtet sich an die globale Investorengemeinschaft und bringt private und institutionelle Investoren aus (U)HNWIs, FamilyOffices, VCs, Private Equity Funds, Privatbanken und Vermögensverwaltern mit erstklassigen und Langlebigkeits-erfahrenen Referenten zusammen. Langlebigkeit wird in den kommenden Jahrzehnten eine der grössten, wenn nicht sogar die grösste...

