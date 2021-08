"Wir werden die Zinssätze 'vorerst' bei 0,25 % belassen", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung. Weitere Zitate Der Lockdown ist eine Sorge, aber weniger besorgt als im letzten Jahr. Das Land befindet sich in einer sehr guten Position, um ...

