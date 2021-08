Die Wohnungsbauzahlen in den USA sind im Juli drastisch zurückgegangen - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts über 93,00 - Die Wohnungsbaubeginne in den USA gingen im Juli auf Monatsbasis um 7% zurück, nachdem sie im Juni um 3,5% gestiegen waren. Dies geht aus den am Mittwoch gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Department of ...

