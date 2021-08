Abu Dhabi - Der bisherige afghanische Präsident Aschraf Ghani ist nach der Machtergreifung der Taliban in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen. Das teilte das Außenministerium des arabischen Landes am Mittwoch mit.



Man habe den Präsidenten und seine Familie aus humanitären Gründen aufgenommen. Ghani hatte am Sonntag nach der Eroberung der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die radikal-islamischen Taliban das Land über den Flughafen der Stadt verlassen. Der Präsident war bisher in Usbekistan, Tadschikistan oder dem Oman vermutet worden. Der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hatte nach der Machtübernahme versprochen, dass man sich friedlich verhalten und nicht an Ortskräften rächen wolle.



Internationale Beobachter bezweifeln dies jedoch.

