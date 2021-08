Der USD/TRY beendet eine viertägige Verlustphase - Angemessene Unterstützung entsteht im Bereich von 8,4000 - Die türkische Lira gibt einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder ab und schickt den USD/TRY am Mittwoch wieder in Richtung 8,5000. USD/TRY erholt sich von 2-Wochen-Tiefs Der USD/TRY kehrt vier Tagesrückgänge in Folge um und prallt von ...

