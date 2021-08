Das zunehmende Angebot an Speisefrühkartoffeln setzt die Preise weiter unter Druck. Noch beziehen Packer Vertragsware aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In der Küstenregion stehen den Packern voraussichtlich in der kommenden Woche heimische festschalige Kartoffeln zur Verfügung. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 32 KW 2021...

Den vollständigen Artikel lesen ...