Der Kommunikationsausrüster erzielte im Halbjahr einen Reingewinn von 2,5 Mio CHF, nachdem er vor zwölf Monaten noch ein Defizit von 0,3 Mio erlitten hatte.Zug - Nach dem Verlust im Vorjahr ist der Kommunikationsausrüster Ascom im ersten Semester 2021 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Reingewinn von 2,5 Millionen Franken, nachdem es vor zwölf Monaten noch ein Defizit von 0,3 Millionen erlitten hatte. Der Umsatz wuchs um 5,0 Prozent auf 140,1 Millionen Franken, wie Ascom am Donnerstag in einem...

