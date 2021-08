Am 27. Juli hatten wir zuletzt über unseren Trading-Tipp mit Linde ISIN: IE00BZ12WP82 im Express-Service berichtet. Die Überschrift lautete: "Linde PLC auf Allzeithoch!" Im Text konnten Sie unter anderem lesen: "Für all diejenigen die den Titel oder das Hebel-Zertifikat noch im Depot haben, bietet sich bei einem Ausbruch über 250,00 Euro eine Stoppanhebung auf 245,00 Euro an. Bei einem nachhaltigen Ausbruch ist der Aufwärtstrend seit März 2020 intakt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...