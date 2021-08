Die Schweizer Industrie hat den Absturz in der Coronakrise endgültig hinter sich gelassen.Neuenburg - Die Schweizer Industrie hat den Absturz in der Coronakrise endgültig hinter sich gelassen. Nach dem deutlichem Wachstum zum Jahresstart mit einem Plus von 4,5 Prozent hat der Sektor im zweiten Quartal zum Höhenflug angesetzt. Die Produktion von Industrie und Baugewerbe kletterte zwischen April und Ende um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Bundesamt für Statistik...

