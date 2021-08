Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) will der Hauptversammlung am 30. September 2021 eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,96 Euro je Aktie vorschlagen. Hella steht vor der Übernahme durch den französischen Konzern Faurecia und hatte im letzten Jahr die Dividende ausgesetzt. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) währungs- und portfoliobereinigt ...

