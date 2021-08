Am Donnerstag wurden dem BAG innerhalb der letzten 24 Stunden 2788 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind 30% mehr am gleichen Tag vor einer Woche.Bern - Die Corona-Fälle in der Schweiz nehmen weiter zu. Gleichzeitig steigen die Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, vor allem von nicht-Geimpften und Jüngeren. Jetzt schlagen die Intensivmediziner Alarm. Am Donnerstag wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb der letzten 24 Stunden 2788 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind 30 Prozent mehr am...

Den vollständigen Artikel lesen ...