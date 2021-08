"Sedimentums Lösung zur kontaktlosen Sturzerkennung kann man sich wie einen Brandmelder vorstellen, aber einfach für Stürze, sozusagen ein «Sturzmelder». Unsere Hauptexpertise liegt dabei im Fachbereich der künstlichen Intelligenz."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Cilurzo, was hat Sie dazu inspiriert, eine intelligente Sturzerkennung zu entwickeln? Sandro Cilurzo: Bevor ich Sedimentum gegründet habe, war ich in einer schweizerischen psychiatrischen Klinik für die ganze Information und Cyber Security verantwortlich. Im Rahmen meiner Funktion war ich ebenfalls Mitglied eines Think Tanks in welchem nebst mir...

