Neben der Photovoltaik nutzt das Tagungszentrum in Glücksburg auch Solarthermie und Biomasse, um die Wärmeversorgung zu decken. Der nun erzeugte Solarstrom ist komplett für den Eigenverbrauch bestimmt.Ein Solardach schmückt das Kegeldach von Artefact - Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Glücksburg an der Ostsee seit diesem Sommer. Bis auf die Nordseite sind überall Solardachziegel von Autarq installiert worden. Ausgangsmaterial sind Tonziegel von Creaton, die mit einem Solarlaminat verbunden werden. Langlebigkeit, Wasserführung und Dichtigkeit der Originaldachziegel blieben damit erhalten, ...

